افتتاح مهرجان الاقصر للسينما الافريقية فى موعده..فيديو

قال سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، إنه المهرجان افتتح فى موعده ولم يتم تأجيله.





وأضاف سيد فؤاد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "التاسعة" مع الإعلامية ناردين فرج، المذاع على القناة "الأولى"، أن هناك أكثر من 25 نجما ونجمة مصرية شاركوا فى المهرجان منهم محمود حميده ورانيا يوسف وعمرو عبد الجليل وغيرهم.





وتابع رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، أن هناك نجما عالميا من هيوليوود شارك اليوم فى مهرجان الاقصر للسينما الافريقية وهو جيمي لوي بالاضافة لحضور 90 نجما من نجوم افريقيا وكان الحدث فى معبد الاقصر شديد الروعة وكان ذلك وسط حضور الكثير من الجمهور.





وأوضح سيد فؤاد، أن المهرجان مستمر وسيكمل ولكن هناك بعض الحذر من انتشار فيروس كورونا ولكنه لن يتوقف، واننا نعمل على منظومة عامة خاصة بالدولة ووزارة الصحة وارشادات وزارة الصحة ورئاسة الوزراء وحتي الآن الأمور تحت السيطرة تماما.





وأشار إلى أن، بالنسبة لما حدث فى الاقصر من حالات الاصابة بفيروس كورونا انه كان فى مكان واحد ومغلق وتم عزلهم فى المستشفي الخاصة بذلك، وبالتالي الأمور تسير فى وضعها الطبيعي وانهم فى انتظار أي ارشادات جديدة.