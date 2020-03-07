بعد فشل خفض الإنتاج.. النفط يهوي بـ 10٪ في أسوأ أداء يومي منذ تخمة معروض عام 2015

سجلت أسعار النفط تراجعات حادة تجاوزت 8% بعد فشل اجتماع أوبك+ في التوصل لاتفاق للمزيد من خفض الإنتاج لدعم استقرار السوق في أعقاب تفشي فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد العالمي.





وجاءت تصريحات وزراء النفط مخيبة لآمال المتداولين بعد قول الوزير الروسي "ألكسندر نوفاك" إنه ليس هناك ما يمنع روسيا ولا المنتجين المستقلين خارج أوبك من زيادة إنتاج النفط مع بداية شهر أبريل المقبل، ومع نهاية الفترة الزمنية للاتفاق الحالي مع أوبك.





أما وزير النفط السعودي "عبد العزيز بن سلمان" فجاءت تصريحاته غامضة ومقتضبة للأسواق حيث قال- في معرض رده على سؤال حول مستقبل الإنتاج السعودي-: "سنبقيكم في حالة تساؤل"، الأمر الذي أعطى انطباعا عن حجم الانقسام داخل الاجتماع، وخاصة بعد تصريحات وزير النفط الإيراني "بيجن زنغنة" أن الاجتماع ربما هو الأسوأ في تاريخ أوبك وأن بعض الدول في أوبك أرادت أن يخفض المنتجون المستقلون من حجم إنتاجهم.





أما الأمين العام لأوبك "محمد باركيندو" فقد أشار إلى أن نهاية الاجتماع جاءت مؤلمة، ولكنه عقب على ذلك بقوله : إن الوزراء سيعودون لبلادهم للحصول على تأكيدات جديدة حول مستقبل معدلات الإنتاج.





يأتي ذلك في ظل موجة من التراجعات الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية في ظل تفشي فيروس كورونا والمخاوف من تأثيره على سلاسل الإمداد وانعكاس ذلك على وضع الاقتصاد العالمي الذي بات يترصده شبح الركود.