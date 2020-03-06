جامعة حلوان تنظم ندوة لتأهيل الطلاب لسوق العمل

نظمت جامعة حلوان بالتعاون مع إحدى شركات المحمول ندوة " تأهيل الطلاب لسوق العمل والتدريب على إجراء المقابلة الشخصية".





حاضر بالندوة وقام بتدريب الطلاب على كيفية إجراء المقابلة الشخصية ممثلو التنمية البشرية بشركة فودافون وهم "سعيد محمد، سارة سيد، أحمد حلاوة، مصطفى سمير، آلاء زكي".





افتتحت الندوة، الدكتورة فاطمة عبد الصمد باستهلال عن: "أهمية تأهيل الطلاب لسوق العمل وتنمية مهاراتهم".





وتحدث ممثلو التنمية البشرية بشركة فودافون عن فرص العمل المتاحة بالشركة مثل: "التسويق، والمبيعات، والموارد البشرية، وتقنية المعلومات، والشبكات والهندسة"، كما تحدثوا عن "كيفية الالتزام بقوانين فودافون أو أي شركة إتصالات أخرى وتطوير مهارة التعامل والتواصل مع الآخرين، وبناء سيرة ذاتية قوية، ومعرفة ما يميز شخصية ومهارة الطالب التي تؤهله للانضمام إلى أي فريق عمل سواء فودافون أو أي شركة إتصالات أخرى إلى جانب تطوير مهارة الطالب في اللغة الانجليزيه، وأهمية البعد عن التعصب والالتزام بهدوء الأعصاب والثبات الانفعالى".



