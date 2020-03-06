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ديني

الأوقاف تنعى اثنين من وكلائها لوفاتهما في حادث سيارة

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:41 م
الاوقاف
الاوقاف
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عبد الرحمن محمد
نعت وزارة الأوقاف وزيرا وأئمة وقيادات وعاملين بخالص الأسى والحزن الشيخ محمد محمود العجمي مدير مديرية أوقاف السويس، والشيخ هاني محمد أحمد إسماعيل وكيل مديرية أوقاف الشرقية السابق اللذين لقيا الله (عز وجل) اليوم إثر تعرضهما لحادث سير في طريقهما من السويس إلى أسيوط.

 وتدعو الله (عزوجل) أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته ، و أن يجازيهما خير الجزاء عما قدما لخدمة الدعوة ، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان  ، وأن يخلف أهلهما والوزارة فيهما خيرًا .                                                  

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات بالتوجه على رأس وفد كبير إلى أسيوط لتقديم واجب العزاء لأسرتيهما نيابة عن الوزير والوزارة  .
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