AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد محاكمة من 15 قاضيا.. قصة إعدام ابن رمسيس الثالث.. تفاصيل

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:26 م
ابن رمسيس الثالث
ابن رمسيس الثالث
Advertisements
أحمد شريف

الحضارة الفرعونية اتسمت بالعدل وإقامة دولة القانون في حين كانت بلدان العالم تعيش في ظلام وجهل وغياب العدالة.


في قصة تثبت مدى العدالة عند القدماء المصريين روى المؤرخ والباحث وسيم السيسي لموقع "صدى البلد" أنه تم تشكيل محكمة من 15 قاضيا لمحاكمة ابن رمسيس الثالث "بنتا أور"، حين اتهم بالخيانة  حيث حكم عليه بإعدامه، بالرغم من كونه ابن حاكم الدولة الفرعونية إلا أنه تم تطبيق القانون عليه مثله مثل أي شخص في الدولة الفرعونية آنذاك.


وأوضح وسيم السيسي أنه حين تم اكتشاف موالاة اثنين من القضاة مع القصر، حكم عليهما بالإعدام، إلا أنهما انتحروا قبل تنفيذ الحكم عليهما لشعورهما بالعار جراء ما فعلاه. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وسيم السيسي: الحضارة المصرية القديمة هي التي أهدت للعالم التقويم الشمسي.. فيديو

وزيرة العدل اليابانية تشن هجوما حادا على كارلوس غصن

قاضي تونسي: القرار الإداري له شرعية كبيرة

تتعامد الشمس على وجهه مرتين سنويا.. 12 معلومة عن رحلة كفاح رمسيس الثاني

لماذا كان يتزوج الأشقاء في العصر الفرعوني ؟

الخلع عند الفراعنة وأحكامه

ترشيحاتنا

الكاف يدرس إقامة البطولات الأفريقية بدون جمهور بسبب كورونا

زاروا معبدي كوم أمبو وادفو.. صدى البلد يكشف كواليس رحلة باخرة كورونا من أسوان لـ الأقصر

20 صورة من حريق ورش الدرب الأحمر.. التفاصيل الكاملة

مارسا الشذوذ معه وصوراه عاريًا.. إعدام سائق وعامل قتلا صديقهما بقليوب

من الأكثر وسامة.. ظافر العابدين ينافس كريستيانو رونالدو على لقب أجمل وجه بالعالم

عليها 60 عاملا.. 6 معلومات جديدة عن باخرة مصابي كورونا بأسوان.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية

أسعار ميتسوبيشي mitsubishi في السعودية اليوم.. صور

واقعة مؤلمة.. تشخيص إصابة أم وطفلها بمرض السرطان بفارق أشهر قليلة