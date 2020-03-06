بعد محاكمة من 15 قاضيا.. قصة إعدام ابن رمسيس الثالث.. تفاصيل

الحضارة الفرعونية اتسمت بالعدل وإقامة دولة القانون في حين كانت بلدان العالم تعيش في ظلام وجهل وغياب العدالة.

في قصة تثبت مدى العدالة عند القدماء المصريين روى المؤرخ والباحث وسيم السيسي لموقع "صدى البلد" أنه تم تشكيل محكمة من 15 قاضيا لمحاكمة ابن رمسيس الثالث "بنتا أور"، حين اتهم بالخيانة حيث حكم عليه بإعدامه، بالرغم من كونه ابن حاكم الدولة الفرعونية إلا أنه تم تطبيق القانون عليه مثله مثل أي شخص في الدولة الفرعونية آنذاك.

وأوضح وسيم السيسي أنه حين تم اكتشاف موالاة اثنين من القضاة مع القصر، حكم عليهما بالإعدام، إلا أنهما انتحروا قبل تنفيذ الحكم عليهما لشعورهما بالعار جراء ما فعلاه.