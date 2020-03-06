وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يشهدان افتتاح المسابقة الدولية لحفظ القرآن..صور

شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، احتفالية افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني في دورتها الثالثة، والتي تحمل اسم المبتهل الشيخ سيد النقشبندي، وذلك خلال احتفالية بالمركز الثقافي ببورسعيد. وذلك بحضور سليمان وهدان وكيل مجلس النواب واللواء هشام خطاب مدير امن بورسعيد والمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد .





وتضمن حفل الافتتاح تلاوة آيات من القرآن الكريم، وفيلما تسجيليا عن قصة حياة المبتهل الشيخ سيد النقشبندي، وفيلما أخر عن ما تشهده بورسعيد من مشروعات عملاقة في شتى المجالات، أعقبه فقرات للإنشاد الديني، وعدد من الفقرات المتنوعة الأخرى.





وأكد محافظ بورسعيد، خلال كلمته بحفل افتتاح المسابقة، على أن مصر هي منارة الإسلام المعتدل، والعمود الفقري للدول الإسلامية، وأنها منارة الإسلام المعتدل وتحتضن أفكار الشباب، وأول دولة يقام بها مؤتمر عالمي للشباب، قائلا :"الدين والاعتدال في مصر، ومصر هي العمود الفقري للدول الإسلامية".





ويشارك في المسابقة 41 دولة من قارة أسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وروسيا وبريطانيا وماليزيا وأندونيسيا، ودول عربية، وتقرر منح جوائز مالية بإجمالي 920 ألف جنيه للثلاثة الأوائل في الأفرع الأربع للمسابقة وهي: حفظ القرآن الكريم كاملا بروايتين، وحفظ القرآن الكريم كاملا للإناث، والإبتهال والإنشاد الديني، والأصوات الحسنة.





وتضم لجنة التحكيم كلا من: الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة تصحيح المصحف بالأزهر الشريف، والقارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطى، والشيخ محمد زغلول، إمام الجامع الأزهر، والشيخ جاسم الأميري، من دولة الإمارات، والشيخ محمد ترابي، من دولة المغرب، والدكتور محمد الصادق، من دولة اليمن، والمنشد حسام صقر، من الأوبرا المصرية.







