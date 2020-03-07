تفجير انتحاري في تونس.. السعودية تعلق الحضور الجماهيري في البطولات الرياضية.. اكتشاف 12 حالة فيروس كورونا في مصر .. أهم الأخبار خلال 24

نشر موقع صدى البلد الاخباري، على مدى الـ 24 ساعة الماضية مجموعة من الأخبار والتقارير المهمة التي تتناول مختلف القضايا على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي.

وفيما يلي أهم ما جاء على مدى الـ 24 ساعه الماضية.





استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن شهر فبراير 2020، والذي تضمن استقبال المنظومة وتعاملها مع 64 ألف شكوى وطلب واستغاثة؛ وذلك في إطار تيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة وتلقى ورصد الشكاوى وسرعة التنسيق مع الجهات الحكومية لإزالة أسباب تلك الشكاوى.





أعلنت كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، اكتشاف ١٢ حالة إيجابية لـ فيروس الكورونا المستجد (كوفيد -١٩) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.





دعت الناشطة القطرية عائشة القحطاني التي أثار فرارها من بلادها ضجة في الإمارة الخليجية، إلى تأسيس دولة المواطنة التي تغير وضع النساء اللائي تقول إنهن يعاملن كـ"قاصرات" وأن ما من قانون يحميهن من أشكال العنف الذي يتعرضن له.





تفاجأ التونسيون صباح الجمعة بهجوم إرهابي قرب السفارة الأمريكية أسفر عن مقتل ضابط تونسي وإصابة 5 آخرين بينهم مدني.





هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها بالأسواق العالمية نهاية الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تسبب فيه تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خارج الصين في تأجيج المخاوف من أن الوباء قد يبطئ الاقتصاد العالمي ويقلص الطلب على الخام.





أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه بعد ظهور عدد من حالات كورونا في مصر، ما زال الوضع في الجامعات مستقرا، وهناك التزام من جانب الجامعات والمستشفيات الجامعية بتنفيذ خطة الوزارة التي وضعت منذ ظهور الفيروس.





أعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية اعتبارًا من غد.









أعلنت منظمة الصحة العالمية، من خلال مكتبها الإقليمي بمنطقة شرق المتوسط، عن الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجدCOVID-19"".