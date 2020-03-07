شاهد.. لأول مرة سيارة كهربائية لا تحتاج إلى رخصة قيادة

أعلنت شركة فرنسية للسيارات عن نسختها الكهربائية الجديدة باسم آمي ، وستكون متوفرةً لسكان المدينة ابتداءً من سن الرابعة عشرة دون الحاجة لرخصة قيادة.





وتندرج آمي التي تصفها الشركة المصنّعة بغير التقليدية ضمن العربات رباعية العجلات الكهربائية بالكامل، ويمكن تشغيلها بالتالي من دون الحاجة لرخصة سياقة. ويعني ذلك أن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 14 عامًا داخل فرنسا و16 في بقية الدول الأوروبية، سيتمكنون من قيادة السيارة شرط نجاحهم في امتحان سلامة الطرق.





وتشكل آ مي حلًا حضريًا للتنقل وبديلًا أكثر أمانًا من السكوتر والدراجات والمواصلات العامة وسواها.



