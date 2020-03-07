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سيارات

شاهد.. لأول مرة سيارة كهربائية لا تحتاج إلى رخصة قيادة

السبت 07/مارس/2020 - 01:59 ص
آمي
آمي
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كريم عاطف
أعلنت شركة فرنسية للسيارات عن نسختها الكهربائية الجديدة باسم آمي ، وستكون متوفرةً لسكان المدينة ابتداءً من سن الرابعة عشرة دون الحاجة لرخصة قيادة.

وتندرج آمي التي تصفها الشركة المصنّعة بغير التقليدية ضمن العربات رباعية العجلات الكهربائية بالكامل، ويمكن تشغيلها بالتالي من دون الحاجة لرخصة سياقة. ويعني ذلك أن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 14 عامًا داخل فرنسا و16 في بقية الدول الأوروبية، سيتمكنون من قيادة السيارة شرط نجاحهم في امتحان سلامة الطرق.

وتشكل آمي حلًا حضريًا للتنقل وبديلًا أكثر أمانًا من السكوتر والدراجات والمواصلات العامة وسواها.

ويقول فنسنت كوبيه، مدير الشركة: إذا ما نظرنا خارج عالم تصنيع السيارات، نلحظ بروز وعي بيئي واضح، لكن ذلك لا يعني الحدّ من التنقل. وتشكل آمي هنا إجابةً عن المشكلة المجتمعية بوصفها فردية نظيفة وتؤمن سهولة التنقل بصفر انبعاثات وهي متيسرة التكلفة إلى أبعد الحدود وتحلو قيادتها.
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