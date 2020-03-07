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محافظات

فصل الكهرباء عن 10 قرى بـ الحامول في كفر الشيخ.. اليوم

السبت 07/مارس/2020 - 05:01 ص
فصل الكهرباء
فصل الكهرباء
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محمود زيدان

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، اليوم، فصل التيار الكهربائي غدًا، السبت، عن عدد من قرى المركز لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وذكر البيان، أنه سيتم قطع التيار الكهرباء عن محولات قرى، الخد والقرن والديسطي وخلف الله؛ لتحسين أداء شبكة الجهد المتوسط.

وأضاف البيان، كما سيتم فصل التيار الكهربي - أيضًا - عن محولات قرى،  كوم الحجر، أبو خليل،  زيدان، الثمانين، تعاون ثانٍ، الأحمدية.

وأشار البيان إلى أنه سيتم فصل الكهرباء اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة ٣ عصرًا لإجراء أعمال تحسين أداء الجهد المتوسط.

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