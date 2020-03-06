حماقى يشعل أجواء الجامعة الأمريكية.. صور

أحيا الفنان محمد حماقى، حفله الغنائى بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، إذ حضر «حماقى» بصحبة مدير أعماله حمدى بدر، وسط ترحيب كبير من طلاب الجامعة وبحضور الآلاف من الشباب.





صعد محمد حماقى، على خشبة المسرح وردد أغنية "نفسى ابقى جنب" وسط هتافات محبيه التى امتدت طوال فقرته وشهدت العديد من الأحداث والكواليس، كما حرص النجم فى بداية فقرته على تحية الجمهور وأكد سعادته بوجوده.





وقدم محمد حماقى أغانى، دارى وجرى إيه وماينى، بالإضافة إلى"ما بلاش" ويا ستار وسط هتافات وغناء الجمهور له، وطلبة إعادته أكثر من مرة.





وفى ختام فقرته قدم حماقى أغانى، "بقت عادة " و"من قلبى بغنى"، وتميز الحفل بتصميم مسرح ضخم ومميز صبحى مراد وإضاءة ومؤثرات بصرية لوليد الحريرى الذى أبدع والصوت المهندس عماد نبيل وتنظيم سكاى.