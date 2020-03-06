AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول تعليق من إدارة الزمالك بعد تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:13 م
اسماعيل يوسف
اسماعيل يوسف
Advertisements
محمد بدران
هنأ إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك فريق الكرة الأول بعد تأهله إلي دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وذلك بالفوز على فريق الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين مجموع المباراتين، حيث فاز الزمالك في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهزم في الإياب بهدف وحيد.

وكتب على صفحته بموقع "تويتر"‏الحمدلله والشكرلله  مبرووووووك ❤️لعيبه الزمالك رجاله❤️"


نجح لاعبو الزمالك في فرض أسلوب لعب الأبيض على الترجي، حيث سيطر لاعبو الزمالك على وسط الملعب، وفشل لاعبو الترجي في فك حصار دفاع الزمالك لتستمر النتيجة 1/0 للترجي. 

ودخل الزمالك بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل في حراسة المرمي – محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمود الونش – حازم إمام في خط الدفاع -طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي في خط الوسط -مصطفى محمد في خط الهجوم.





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسماعيل يوسف بعد الفوز بكأس السوبر: مبروك لأعظم جمهور في العالم

لا عزاء للشامتين.. حازم إمام يهنئ جمهور الزمالك بعد التتويج بالسوبر

محمد فضل الله: التاريخ سيذكر فوز الزمالك على الترجي مرتين فى 15 يوما

سيناريوهات تأهل الزمالك لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

نفس الظروف.. ثلاثية رادس مع الأهلي كابوس في أذهان كارتيرون

شاهد.. أول رد فعل من حازم إمام لاعب الزمالك بعد الفوز على الترجي

ترشيحاتنا

حادث مروع لفريق الطائرة بنادي اتحاد جدة السعودي

هاني الناظر يكشف أعراض الإصابة بفيروس كورونا.. فيديو

أول تعليق من إدارة الزمالك بعد تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الصحة العالمية توضح حقيقة غلق المدارس بمصر

كورونا ليس الوحيد.. الطواف توقف حول الكعبة قديما لمرضين آخرين.. تعرف عليهما

مصرع وكيلي وزارة في حادث سير بـ بني سويف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية

أسعار ميتسوبيشي mitsubishi في السعودية اليوم.. صور

واقعة مؤلمة.. تشخيص إصابة أم وطفلها بمرض السرطان بفارق أشهر قليلة