تعرف على سبب مشكلة حمدلله مع مدرب النصر السعودي

كشفت تقارير إعلامية سعودية عن تفاصيل الأزمة التي وقعت بين المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الكرة بنادي النصر السعودي، والبرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق.

ورفض حمد الله التوجه برفقة بعثة النصر إلى مدينة المجمعة، في إطار استعدادات النصر لملاقاة الفيصلي غدًا "السبت"، على ملعب المجمعة، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر برنامج "الديوانية" عبر فضائية KSA Sports، أن حمد الله عاد إلى المملكة، قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الإثنين الماضي، وتدرب مع النصر أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، ولكنه حضر اليوم "الجمعة" متأخرًا عن موعده، ولم يضع بصمة الحضور.

وأثار هذا الأمر سخط المدرب فيتوريا، على حمد الله، ليتلقى مهاجم النصر خبر خصم راتبه؛ نظرًا للتأخر عن موعد مران اليوم، وعدم حضور مران الإثنين الماضي، رغم تواجده في المملكة بعد عودته من أمريكا.

وتسبب هذا القرار في سخط حمد الله الذي فضل عدم الذهاب مع بعثة الفريق إلى المجمعة، وانتهت مساعي النصر إلى الاتفاق مع حمد الله على التوجه للمجمعة، والتواجد مع بعثة الفريق خلال الساعات المقبلة.