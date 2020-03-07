صحة البرلمان توضح تأثير العملات البلاستيكية على فيروس كورونا

أكدت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن العملات الورقية من أكثر الأشياء الناقلة للأمراض والعدوى حيث أن الميكروبات مرتبطة بها ارتباط كبير ولا يوجد وسيلة لتعقيمها بخلاف العملات البلاستيكية التي لا يلتصق بها أي مكروب أو مرض.





وأشادت "شاكر" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، توجه البنك المركزي لإصدار عملات بلاستيكية من خامات بوليمار أو بروبلين ياتى لمواكبة التطورات العالمية، مؤكدة أن هذه التوجه بمثابة إجراء احترازي جديد من فيروس كورونا سريع الانتشار.





وأشارت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى ضرورة التعامل بحذر دون انزعاج مع فيروس كورونا فلا نهول ولا نهون ولا يوجد داعي لسلام بالقبلات والأيدي.



