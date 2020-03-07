صحة البرلمان توضح تأثير العملات البلاستيكية على فيروس كورونا

أكدت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن العملات الورقية من أكثر الأشياء الناقلة للأمراض والعدوى حيث أن الميكروبات مرتبطة بها ارتباط كبير ولا يوجد وسيلة لتعقيمها بخلاف العملات البلاستيكية التي لا يلتصق بها أي مكروب أو مرض.
وأشادت "شاكر" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، توجه البنك المركزي لإصدار عملات بلاستيكية من خامات بوليمار أو بروبلين ياتى لمواكبة التطورات العالمية، مؤكدة أن هذه التوجه بمثابة إجراء احترازي جديد من فيروس كورونا سريع الانتشار.
وأشارت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى ضرورة التعامل بحذر دون انزعاج مع فيروس كورونا فلا نهول ولا نهون ولا يوجد داعي لسلام بالقبلات والأيدي.
ويبدأ البنك المركزي، برئاسة محافظه طارق عامر؛ خلال الفترة الحالية وتحديدا على مدار النصف الأول من 2020؛ طباعة وإصدار عملات بلاستيكية من خامات "بوليمار" أو "بروبلين" لحمايتها من التلف ومواكبة التطورات العالمية.
العملات البلاستيكية المصرية
ووفقا لتصريحات سابقة للمهندس خالد فاروق وكيل محافظ البنك المركزي المصري لـ"صدى البلد"، فإنه من المقرر بدء عمليات طباعة تلك العملات الجديدة بالمطبعة المركزية للبنك بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الجاري، والتي تتواكب مع أحدث التقنيات.
أكد "فاروق" أن ما ينفذه "المركزى" يأتى فى سياق البرنامج الدوري لتطوير شكل العملة وتشفيرها منعا لتزويرها وتقليدها وإعطاؤها طابعا متطورا وأكثر نظافة.
العملة البلاستيكية المصرية الجديدة
وأوضح المهندس خالد فاروق وكيل محافظ البنك المركزى أن ما يجرى يأتى فى سياق استهداف البنك تطوير شكل العمل المحلية بما يواكب التطور العالمي والتكنولوجي، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستكون بالتزامن مع خطة أخرى لتحديث كروت الائتمان ATM الخاصة بالتعاملات مع البنوك.
وأشار إلى أن البنك المركزى ليس بصدد إصدار بطاقات نقد بلاستيكية كما يظن البعض ولكن سيقوم بإصدار عملات بنكنوت متطورة مدعومة.