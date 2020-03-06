من أعاد أغنية عود البطل لـ حسن شاكوش إلى يوتيوب بعد حذفها؟.. التفاصيل الكاملة

كشف المهندس أحمد محمد السيد، مدير حسابات يوتيوب لأكبر شركة لإدارة يوتيوب في مصر والعالم العربي، عن أن مجموعة من المغنيين المدعين لملكية لحن أغنية عود البطل لـ حسن شاكوش وعمر كمال، هم من حذفوا فيديو الأغنية خلال الأيام الماضية.

وأوضح أحمد محمد، في تصريح لموقع "صدى البلد" الاخباري، أنه تم استعادة الفيديو ، عن طريق أكبر شركة لإدارة اليوتيوب في مصر والشرق الأوسط، بعد ثبت كذب ادعاء المبلغين، بعدم ملكية حسن شاكوش للحن الأغنية التي وصلت عدد مشاهدتها إلى حوالي 8 ملايين في غضون يومين من نشرها عبر يوتيوب.

وأشار المهندس أحمد محمد، إلى أن أكبر دليل على صحة امتلاك حسن شاكوش وعمر كمال للحن الأغنية؛ هو عودة الفيديو إلى يوتيوب ، بعد التعامل مع البلاغ الكاذب من قبل مجموعة من المغنين.

وأفاد أحمد محمد، بأنه تم استرجاع الفيديو بطريقة تقنية، يتم اتباعها عبر إدارة يوتيوب، وهذا الأمر الذي عمل عليه لاعادتها ، على موقع الفيديوهات الاشهر حول العالم.