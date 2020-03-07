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توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 7/3/2020

السبت 07/مارس/2020 - 12:24 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 7 مارس 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماغى فرح على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

  برج الحمل
مهنيًا: يفرض هذا اليوم شروطًا جديدة ويكون عابقًا بالأحداث المتلاحقة والمناخ المتوتر والأخبار المزعجة عن فشل مشروع ما أو عرقلته
عاطفيًا: تنقلب المعطيات في مصلحتك لتبدأ مرحلة جديدة، وإذاكنت تبحث عن علاقة فقد تتوافر لك فرص جيدة هذا اليوم تستفيد منها إلى أقصى حد
صحيًا: قد يشتد الغضب وتشعر بعدم الأمان او تطالب بحقّ وتُقابل برفض فتنفعل وتنهار
برج الثور:
مهنيًا: دع الزملاء يشاركونك فرحتك بإحدى المناسبات، وقد تبالي بأمر أحد الزملاء وتحاول مساعدته للتخلص من ورطة
عاطفيًا: قد تضع على الطاولة مشكلة مع الشريك تتطلب منك المواجهة بدقّة ورويّة للخروج بحلول ترضيكما
صحيًا: إذا أصبت بطفرة جلدية قد يكون السبب المناخ الحار أو تناولك مأكولات حامية


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برج الجوزاء:
مهنيًا: تكثر أحلامك خلال هذا اليوم وتسعى إلى تحقيق الكثير من الطموحات  وينصحك الفلك بدراسة كل الملفات جيدا قبل البدا في اي مشروع
عاطفيًا: لا تتجادل كثيرًا مع الحبيب لئلا يبتعد عنك وتصبح وحيدًا، وربما يصبح من الصعب استعادته إلا بعد مدة طويلة وأخذ وردّ
صحيًا: لا تدع الهواجس تسيطر عليك وتقلق راحتك وبالك، بل خفف عن نفسك وانطلق في رحلة ترفيهية

برج السرطان:
مهنيًا: يحقق لك هذا اليوم دفعًا حيويًّا جديدًا ويبشّر بمشروع ممتاز يجعلك الأقوى والأشد نفوذًا والأكثر قدرة على اختيار المناسب
عاطفيًا: حب مفاجئ ولقاءات رومانسية متعدّدة، لكن عليك الحذر في التطرّق إلى بعض المواضيع الحساسة مع الشريك
صحيًا: كن حريصًا على شرب أكبر كمية كافية من المياه يوميًا، وهذا أفضل لصحتك

برج الاسد:
مهنيًا: إستفد من الوضع لترويج منتوجات تعدّ من الكماليات، فإذا كنت تعمل في مجال الفن والأناقة والذوق، تستفيد من أجواء هذا اليوم لإطلاق جديد
عاطفيًا: كن صريحًا مع الشريك لأنّ القدر دولاب، فقد تنقلب الأمور ضدك وتجد نفسك عاجزًا عن تحمّل ردات الفعل
صحيًا: تقرر ممارسة بعض الرياضات التأملية التي تساعدك على الراحة النفسية

برج العذراء:
مهنيًا: يخفّ الضغط تدريجيًا، وتستعيد قوتك وثقتك بالنفس وتنطلق قادرًا ومدعومًا من أجل تنفيذ مشاريع كثيرة تحلم بها 
عاطفيًا: بعض الفتور في العلاقة بالشريك، والسبب غيابك شبه المتواصل عنه لكثرة انشغالاتك العملية وعدم التفكير فيه إلا في ما ندر
صحيًا: أنت بحاجة ماسّة إلى الراحة للتخلص من الضغوط المهنية والعاطفية

:برج الميزان
  مهنيًا: تتخلص من معاكسة شديدة تزعج بعض مشاريعك وتربكك قليلًا وتحط من معنوياتك وتبقيك في حال من القلق شبه الدائم
عاطفيًا: قد تجبر على حسم مسألة عاطفية ملحّة أو تصحيح بعض الأخطاء القديمة، وربما يعارضك كثيرون في هذه الأثناء
صحيًا: استمتع بأوقات فراغك قدر الإمكان واستغلها للقيام بنشاطات ترفيهية مسلية

برج العقرب:
مهنيًا: لا تتراجع عن المطالبة بحقوقك، فقد عملت بجهد وأنت تستحق ما ستناله فلا تخجل من تقديم مطالبك
عاطفيًا: مرحلة ضبابية في العلاقة مع الشريك، لكن المهم التريث حتى جلاء الغيوم وانقشاع الضباب لمعرفة الطريق الذي يجب سلوكه نحو الحل
صحيًا: السير في الطبيعة مصدر مهم للتزود بالطاقة، ولا سيما في مجال الذاكرة

برج القوس:                         
مهنيًا: يخفّف هذا اليوم من الضغوط السابقة لتنقشع السماء قليلًا، وتتوضح أمامك الطريق التي يجب أن تسلكها
عاطفيًا: تتخذ ابتداءً من اليوم قرارات مهمة، كأن تنسحب من علاقة ناشئة أو تغيّر اتجاهك أو ترتبط بعلاقة جديدة
صحيًا: تشعر بأن نظرك ضعيف على المسافات البعيدة ويسبب لك صداعًا فحاول زيارة طبيب مختص لتعالج هذا الامر
برج الجدي
مهنيًا: تقوى الطموحات وتكون اتصالاتك جيدة ومثمرة، تغنيك أفكار براقة ومهمة ومهارة مذهلة في التواصل مع الجميع وكسب التأييد
عاطفيًا: تعمل فورًا على إزالة العراقيل وتصحيح الأخطاء، وتربح ثقة الشريك بكل جدارة واحترام، فيزداد تعلقك به أكثر فأكثر
صحيًا: قد تنقلب الأوضاع وتجعلك مستاء أو حزينًا، لا تتوتر بل حاول أن تمضي يومًا من الراحة
برج الدلو:
مهنيًا: هذا اليوم يفتح أمامك صفحة جديدة ويمهّد لمشروع ويحمل بعض النجاحات غير المنتظرة والمميزة جيدًا
عاطفيًا: قد لا تجد أفضل من الشريك لشرح الظروف التي تمر بها، ومن المؤكد أنه سيساعدك على تخطي العقبات كلها
صحيًا: اعتمد في جدول اكلك على الخضراوات المزروعة بطريقة خالية من الأسمدة والكيماويات فهي مفيدة لصحتك

برج الحوت:
مهنيًا: تميل الى الجدال والنقاش بحدّة، وقد ترفض الحوار كليًا مسببًا الإحراج أو القطيعة في العلاقة مع بعض زملاء العمل
عاطفيًا: قد تجد الكثير من المعترضين على علاقتك بالشريك، فتحلَّ بالصبر لتتوضح الصورة أكثر فأكثر ثم تقرر
صحيًا: قد تسمع بخبر يتعلق بوضع صحي أو مهني يجعلك مهتمًا جدًا. لكن تجنّب النزاعات مع المقرّبين

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