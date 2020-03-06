أخبار الاهلي.. العامري فاروق يخرج عن صمته.. وسجلّ صادم للفريق قبل مواجهة صن داونز

نشر موقع "صدى البلد" اليوم "الجمعة"، على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي .. وجاءت كالآتي:









يحل النادي الأهلي، ضيفًا على نظيره نادي صن داونز الجنوب إفريقي، غدًا السبت، في إياب دور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





كشف العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، حقيقة خلافه مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، الأزمة الدائرة بينهم خلال الفترة الماضية.





خاض اليوم الجمعة، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه، على استاد لوكاس موريبي؛ استعدادا لمواجهة صن داونز التي تقام الثالثة الساعة عصر غدٍ السبت في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.





أدي ثلاثي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ محمد الشناوي وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، خاضوا مرانا قويا اليوم، الجمعة، في ختام استعدادات الفريق لمواجهة صن داونز التي تقام غدا.









تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، خلال الاجتماع الفني لمباراة الفريق أمام صن داونز عن أهمية خروج المباراة بشكل جيد على الصعيد الفني والتنظيمي وكذلك التحكيمي.