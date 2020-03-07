9 مارس ندوة للتعريف بمبادرة محو الأمية بألسن عين شمس

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس ، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، ندوة للتعريف بمبادرة "محو الأمية" ودور جامعة عين شمس وكلياتها فى هذا المشروع القومى.

















تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، الدكتور عاشور العمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس وذلك في تمام العاشرة من صباح يوم يوم الأثنين الموافق 9 مارس، صرح بذلك الدكتورة علا عادل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.







