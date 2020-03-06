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أخبار البلد

الصين تكشف عن لقاح فيروس كورونا في أبريل.. جولة في عدد أخبار اليوم غدا

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:55 م
عمرو الخياط
عمرو الخياط
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صدى البلد
نشرت جريدة أخبار اليوم، برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الخياط، عددا من الموضوعات الهامة في عدد غد السبت.

وأبرزت الجريدة في صدر صفحتها الأولى، مانشيت بعنوان "الصين تكشف عن لقاح فيروس كورونا في أبريل"، مؤكدة أن مسؤول في لجنة الصحة الوطنية الصينية كشف عن تجربة لقاح ضد فيروس كورونا الجديد في أبريل.

وقال المسؤول إنه من المقرر أن تدخل بعض لقاحات قيروس كورونا الجديد التجربة سريرية، ويتم استخدامها بشكل طارئ في أبريل.

وجاء ملف العدد تحت عنوان، العلمين الجديدة ملحمة مصرية على شاطئ المتوسط، افتتاح المرحلة الأولى في يونيو المقبل والاستثمارات تتجاوز ال ١٥٠ مليار جنيه". 

كما تناولت الجريدة أيضا ملف سد النهضة تحت عناوين ، الانسحاب الاثيوبي تکتيك انتخابی، إصلاحات أديس أبابا خطوة للأمام.. خطوتان للخلف،  أثيوبيا في مواجهة الحسم الأمریکی.

وتحت عنوان ٣٠ يونيو دولة حقوق الإنسان نشرت الجريدة متابعات مميزة أكدة خلالها على أن مصر رغم الظروف الصعبة التى تعرضت لها  عقب ثورة ۳۰ يونيو من ازمات اقتصادية وصراع مع الارهاب، وتشويه تقوم به منظمات لا حقوقية مسيسة لدى وسائل الإعلام الغربية، الا أن الحقائق على الأرض تؤكد مضى مصر نحو الامام فى تعزيز واقع
حقوق الإنسان، حيث شهدت السنوات الست الماضية انطلاقات غير مسبوقة في تعزيز حقوق الإنسان المصرى .

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