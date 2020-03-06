أخبار الرياضة.. الزمالك يتأهل من رادس.. خلافات العامري فاروق والخطيب.. ضربة موجعة لـ ليفربول

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت على النحو التالي :

تأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلي دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وذلك بالفوز على فريق الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين، حيث فاز الزمالك في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهزم في الإياب بهدف وحيد.





أعلنت رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين، اليوم الجمعة، تأجيل مباراة فريقي باريس سان جيرمان وستراسبورج، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين، من الدوري المحلي.





كشف العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، حقيقة خلافه مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، في الأزمة الدائرة بينهما خلال الفترة الماضية.





أعلن خليلوزيتش المدير الفنى لمنتخب المغرب ضم 49 لاعبا في قائمته الأولية استعدادا لمواجهة أفريقيا الوسطى ضمن منافسات الجولة الثالثة و الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، التي ستقام 27 و31 مارس الجاري .





أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، غياب البرازيلي أليسون بيكر حارس الفريق، عن مواجهتي، بورنموث بالدوري الإنجليزي، وأتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا، للإصابة.



