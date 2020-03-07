اليوم.. افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لـ تربية عين شمس

تنظم كلية التربية بجامعة عين شمس، مؤتمرها الدولي الرابع بعنوان " كليات التربية والمدرسة تكامل ..تدويل ..تطوير"، وذلك بالتعاون مع مركز التميز التربوى بالكلية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وذلك فى الفترة من 7: 9 مارس بمسرح الكلية.

ويترأس المؤتمر الدكتور ماجد ابوالعنين عميد الكلية و نائب رئيس المؤتمر الدكتور أسعد عبد الخالق وكل الكلية لشئون الدراسات العليا و مقررا المؤتمر الدكتور حازم راشد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور صفاء شحاتة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأمين المؤتمر الدكتورة رشا كمال مدير مركز التميز التربوى.

ويتضمن المؤتمر أربع محاور تتناول: تعزيز التكامل بين كليات التربية والمدرسة و تشجيع المشاركة في مشروعات التعاون المحلى والدولى لإعداد معلم منافس و آليات التكامل ومحاوره بين كليات التربية والمدرسة والمحور الرابع والأخير هو الإسهام فى تطوير منظومة إعداد المعلم والتنمية المهنية المستدامة،

على أن يتم مناقشة الاربع محاور على مدار ثلاثة أيام مدة انعقاد المؤتمر.