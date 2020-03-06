هيكل: أطالب بالتركيز على النظافة الشخصية وتجنب المناطق المزدحمة.. شاهد

طالب أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام المواطنين بالتركيز على الوقاية بالنظافة الشخصية والبعد عن المناطق المزدحمة.





ووجه هيكل، خلال مداخلة لنشرة "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى" المصرية، وسائل الإعلام في الفترة القادمة بالعمل على تكثيف التوعية حول فيروس كورونا وطرق الوقاية منه.





وأشار إلى أن الحكومة لم تخف شيئا وتعاملت بشفافية مع الإعلان عن إصابات بفيروس كورونا؛ منوها أنه في الفترة الأخيرة شهدت تداول شائعات حول فيروس كورونا، وتشكيكا في مصداقية البيانات الصادرة عن الحكومة، وتم تناقل ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل ساخر.





وأضاف أن البعض كان يأخذ هذا الكلام على أنه حقيقة واقعة ويشكك في البيانات، لافتا إلى أن الحكومة متفقة أنه حال ظهور أي حالة يتم الإعلان عنها فورا وبشفافية مطلقة لأن هذا يتعلق بصحة المواطنين.





وأوضح أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت قوية جدا في تأثيرها وبالتالي الذي يتعامل معها ينبغي أن يفكر ويتحقق من مصدر المعلومة قبل ان يطلق هذه الشائعات، وأكد أن العالم كله متخوف من فيروس كورونا الذي أثار القلق في دول كثيرة محيطة في المنطقة، لافتا إلى أن الحكومة متفقة على 3 سيناريوهات وعقدت عدة اجتماعات خلال الأسابيع الماضية أعلن عنها في حينها بشكل منفصل لكنها كانت مرتبطة ببعضها لمتابعة الموقف.





وتابع هيكل: "جاهزين لاتخاذ إجراءات أعنف ضد كورونا، وسنبدأ اتخاذ السيناريو الثاني، لو تطور الأمر، لكن حتى الآن الوقاية مهمة جدًا وحيوية جدًا، ولابد من توقف العادات السلبية مثل الأحضان والقبلات، ويجب أن نحافظ على تعقيم اليدين باستمرار".



