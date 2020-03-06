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رياضة

سهرناكو معانا.. أحمد عيد يستفز الأهلاوية بعد تأهل الزمالك

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:22 م
احمد عيد
احمد عيد
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محمد بدران


هنأ احمد عيد عبد الملك لاعب  الزمالك السابق فريق الكرة الاول بعد تأهله الي دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا وذلك بالفوز على فريق الترجي التونسي بثلاثة اهداف مقابل هدفين مجموع المباراتين، حيث فاز الزمالك في مباراة الذهاب بثلاثة اهداف مقابل هدف، وهزم في الاياب بهدف وحيد.

وكتب عبد الملك على صفحته بموقع "تويتر"‏‏ "الحمد الله لاعيبة رجالة وامتياز
ثني عضلات اليد
ثني عضلات اليد
قلب أحمر
علم النمسا
 سهرناكو معانا"


نجح لاعبو الزمالك في فرض أسلوب لعب الأبيض على الترجي، حيث سيطر لاعبو الزمالك على وسط الملعب، وفشل لاعبو الترجي في فك حصار دفاع الزمالك لتستمر النتيجة 1/0 للترجي. 

ودخل الزمالك بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل في حراسة المرمي – محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمود الونش – حازم إمام في خط الدفاع -طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي في خط الوسط -مصطفى محمد في خط الهجوم.





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