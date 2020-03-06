أفريقيا تحت السيطرة.. عزيز الشافعى بعد تخطى الزمالك عقبة الترجي

هنأ الملحن عزيز الشافعى فريق الكرة الأول بعد تأهله إلي دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وذلك بالفوز على فريق الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين مجموع المباراتين، حيث فاز الزمالك في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهزم في الإياب بهدف وحيد.





وكتب عزيز الشافعى على صفحته بموقع "تويتر"‏‏ "أفريقيا .. تحت السيطرة 👏💪👏

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نجح لاعبو الزمالك في فرض أسلوب لعب الأبيض على الترجي، حيث سيطر لاعبو الزمالك على وسط الملعب، وفشل لاعبو الترجي في فك حصار دفاع الزمالك لتستمر النتيجة 1/0 للترجي.





ودخل الزمالك بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل في حراسة المرمي – محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمود الونش – حازم إمام في خط الدفاع -طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي في خط الوسط -مصطفى محمد في خط الهجوم.



















