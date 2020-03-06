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أخبار العالم

اليونان: اتفاق الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي ميت

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:30 م
اليونان: اتفاق الهجرة
اليونان: اتفاق الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي ميتا
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رحيم يسري
أكد رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا أصبح "ميت"، وفقا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية.

يأتي ذلك بعدما أبلغ الرئيس التركي  رجب طيب أردوغان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي يوم الجمعة أن  ترتيبات الاتفاق الخاص بالمهاجرين بين تركيا والاتحاد الأوروبي لم تعد ناجعة وفي حاجة للتعديل.

وناشد الاتحاد الأوروبي المهاجرين على الحدود التركية يوم الجمعة عدم محاولة عبور الحدود إلى اليونان في ظل استمرار  المواجهات بين الشرطة اليونانية والمهاجرين.

كانت أنقرة قد فتحت الأبواب إلى أوروبا لنحو 4 ملايين مهاجر تستضيفهم بعد تصاعد الاشتباكات في إدلب.

واتهم الرئيس التركي، اليونان بانتهاك القانون الدولي بـ"إعلانها عدم الأخذ بالاعتبار معاهدة تأسيس الاتحاد الأوروبي واتفاقية جنيف"، في إشارة إلى الأزمة على الحدود التركية اليونانية.
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