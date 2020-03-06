اليونان: اتفاق الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي ميت

أكد رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا أصبح "ميت"، وفقا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية.





يأتي ذلك بعدما أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي يوم الجمعة أن ترتيبات الاتفاق الخاص بالمهاجرين بين تركيا والاتحاد الأوروبي لم تعد ناجعة وفي حاجة للتعديل.





وناشد الاتحاد الأوروبي المهاجرين على الحدود التركية يوم الجمعة عدم محاولة عبور الحدود إلى اليونان في ظل استمرار المواجهات بين الشرطة اليونانية والمهاجرين.





كانت أنقرة قد فتحت الأبواب إلى أوروبا لنحو 4 ملايين مهاجر تستضيفهم بعد تصاعد الاشتباكات في إدلب.



