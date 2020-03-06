وزير الرياضة يتصل ببعثة الزمالك بعد التأهل لنصف نهائي أفريقيا

تلقي مجلس إدارة نادي الزمالك التهنئة من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعد التأهل للدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز علي الترجي بثلاث أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.





وأثنى أشرف صبحي على أداء اللاعبين طوال المباراة، والتغلب على خصم قوي مثل نادي الترجي.





وتمنى وزير الرياضة، تأهل النادي الأهلي لنفس الدور عندما يواجه فريق صن داونز الجنوب الأفريقي عصى اليوم، وأيضا فريقا المصري وبيراميدز اللذان يتنافسان في بطولة الكونفدرالية.





وأكد صبحي أن الوزارة تدعم وتساند كل الأندية المصرية المشاركة في البطولات الافريقية المختلفة، مؤكدا ثقته الكبيرة فى أن الأندية المصرية قادرة على صناعة الفارق في كل البطولات التي تتنافس فيها، مما ينعكس بإيجابية على منتخب مصر الأول لكرة القدم.