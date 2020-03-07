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ثقافة

مجموعة مؤلفات موسيقية لاوركسترا وتريات الإسكندرية على مسرح أوبرا دمنهور

السبت 07/مارس/2020 - 12:13 ص
مجموعة مؤلفات موسيقية
مجموعة مؤلفات موسيقية لاوركسترا وتريات الإسكندرية
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جمالات الدمنهوري

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلًا فنيا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو الدكتور حسن شرارة، مساء اليوم الجمعة 6 مارس، على مسرح دار أوبرا دمنهور.

قدّم الحفل مجموعة ممتعة من المؤلفات الموسيقية العالمية، بالإضافة إلى: اهو ده اللى صار، يا ورد على فل و ياسمين، طلعت يا محلى نورها، شد الحزام، الحلوة دى، محسوبكم أناس. 

يذكر أن اوركسترا وتريات اوبرا الاسكندرية تأسس فى الموسم الفنى لعامى 2004 - 2005 على يد الراحل دكتور جهاد داوود ، و تتولى ادارته منذ عام 2008 الدكتورة نفين المحمودى .

ويضم الاوركسترا مجموعة من العازفين السكندريين الاكاديميين ، وقد شارك فى العديد من المهرجانات الدولية والمحلية ولاقى نجاحا جماهيريا كبيرا.


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مجموعة مؤلفات موسيقية لاوركسترا وتريات الإسكندرية على مسرح أوبرا دمنهور
مجموعة مؤلفات موسيقية لاوركسترا وتريات الإسكندرية على مسرح أوبرا دمنهور
مجموعة مؤلفات موسيقية لاوركسترا وتريات الإسكندرية على مسرح أوبرا دمنهور
مجموعة مؤلفات موسيقية لاوركسترا وتريات الإسكندرية على مسرح أوبرا دمنهور
مجموعة مؤلفات موسيقية لاوركسترا وتريات الإسكندرية على مسرح أوبرا دمنهور
مجموعة مؤلفات موسيقية لاوركسترا وتريات الإسكندرية على مسرح أوبرا دمنهور
مجموعة مؤلفات موسيقية لاوركسترا وتريات الإسكندرية على مسرح أوبرا دمنهور
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