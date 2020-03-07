لأول مرة.. وزارة الهجرة تنظم أول حدث رياضي للمصريين في الخارج.. تفاصيل

أعلنت وزارة الهجرة عن ترحيبها بـ الكيانات المصرية في الخارج ودعوتهم لحضور المؤتمر الثاني للكيانات المقرر انطلاقه في شهر أغسطس المقبل للمناقشة والتحاور حول القضايا التي تهمكم في المجالات المختلفة بحضور ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة.
وقالت الوزارة في بيان "سنلتقي سويًا على هامش المؤتمر في "كأس الجاليات المصرية بالخارج لكرة القدم" وهو الحدث الرياضي الأول من نوعه الذي تنظمه وزارة الهجرة على أرض الوطن للجاليات المصرية بالخارج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.
وتابعت الوزارة" لكل ممثلي الجاليات المصرية حول العالم سواء الذين شاركوا من قبل أو الذين لم يسبق لهم المشاركة بادروا بالتسجيل لحضور المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، من خلال ملء النموذج المتاح على الرابط التالي:
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الاستفسار عن طريق البريد الإلكتروني: