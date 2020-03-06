AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد الفوز على الترجي.. شاهد أبرز أهداف الزمالك طوال مشواره ببطولة إفريقيا

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:53 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
تأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلي دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وذلك بالفوز على فريق الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين مجموع المباراتين، حيث فاز الزمالك في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهزم في الإياب بهدف وحيد.

يذكر أن الزمالك قد تأهل من مجموعته في المركز الثاني بعد تصدر مازيمبي الكونغولي المجموعة.

وهزم الزمالك في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا فريق جينيراسيون السينغالي رغم إعادة لقاء العودة الذي كان في القاهرة بعد انسحاب الفريق السنغالي.

ويرصد "صدى البلد" أبرز أهداف الزمالك طوال مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 فوز وخسارتان و3 تعادلات.. مشوار الزمالك من دور الـ64 إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا..فيديو

الطريق نحو الأميرة السمراء.. ماذا ينقص الأهلى والزمالك للفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا؟

انسحاب و9 انتصارات.. تاريخ نتائج الزمالك بربع نهائى دورى أبطال أفريقيا

ملعب رادس ليس جحيما.. نتائج الزمالك في تونس تكشف تفوق القلعة البيضاء على الترجي

أول تعليق من إدارة الزمالك بعد تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

أخبار الرياضة.. الزمالك يتأهل من رادس.. خلافات العامري فاروق والخطيب.. ضربة موجعة لـ ليفربول

ترشيحاتنا

مصرع وكيلي وزارة في حادث سير بـ بني سويف

بخل وطلاق ومخدرات.. الساعات الأخيرة في حياة طالبات الشرقية قبل الانتحار

حقيقة تعليق الدراسة في الأقصر بعد واقعة باخرة كورونا

أول تعليق من كارتيرون بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

سهرناكو معانا.. أحمد عيد يستفز الأهلاوية بعد تأهل الزمالك

الصحة: إجراء تحاليل لـ 2166 حالة مشتبه في إصابتهم بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب ثلاثيني يتناول 32 شطيرة برجر في زمن قياسي لن تتوقعه.. شاهد

شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية

أسعار ميتسوبيشي mitsubishi في السعودية اليوم.. صور