بعد الفوز على الترجي.. شاهد أبرز أهداف الزمالك طوال مشواره ببطولة إفريقيا

تأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلي دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وذلك بالفوز على فريق الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين مجموع المباراتين، حيث فاز الزمالك في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهزم في الإياب بهدف وحيد.





يذكر أن الزمالك قد تأهل من مجموعته في المركز الثاني بعد تصدر مازيمبي الكونغولي المجموعة.





وهزم الزمالك في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا فريق جينيراسيون السينغالي رغم إعادة لقاء العودة الذي كان في القاهرة بعد انسحاب الفريق السنغالي.



