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فن

الجيد منها لا يأخذ حقه.. ديانا حداد: لست مع تعدد برامج المواهب

السبت 07/مارس/2020 - 08:28 ص
ديانا حداد
ديانا حداد
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محمد نحلة

أبدت الفنانة ديانا حداد، رأيها فى برامج المواهب مؤكدة أنها ليست مع تعددها، لأن هناك أصواتا جيدة تخرج من برامج المواهب ولا تأخذ حقها.


وقالت: "يجب أن نترك المواهب تأخذ حيزا من النجومية، ولكن حينما ينتهي برنامج يخرج آخر، فلا يركز الجمهور مع الفائزين، كما أن شركات الإنتاج أصبحت قليلة جدا، والأمر أصبح صعبا، لذلك كل ما أريده أن يكون هناك برنامج كل عامين، حتى نعطي للشباب حقهم".


ديانا طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "ما حد يحس بالعاشق" من كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.

 

 صورتها "ديانا" بطريقة الفيديو كليب في دبي مع المخرج "شهاب"، واضعة أمام الجمهور بسيناريو الكليب جزءا من حياتها اليومية كفنانة.

 

وقد سجلت ديانا الأغنية بين بيروت ودبي، وقامت بوضع صوتها على الأغنية بوجود ملحن العمل اللبناني فضل سليمان الذي حضر خصيصًا لحضور تسجيل الصوت برفقة عمر صباغ الموزع الموسيقي للأغنية، وذلك كفريق عمل للأغنية التي تحمل كلمات تروى بها جزءا من إحساس العاشقين وما يشعرون به. 


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