برلمانى يطالب بسرعه إصدار المخطط التفصيلي لحى المرج

قال النائب أحمد على إبراهيم عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، إنه تقدم بطلب مناقشة عامة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن تأخر إصدار المخططات التفصيلية لغالبية أحياء القاهرة ومنها حى المرج، مضيفًا أن اخر مخطط تفصيلي تم اعتماده لحى المرج كان في عام 2005 ونحن الآن فى عام 2020 أى مر عليه أكثر من 15 عاما.





وأضاف "علي"، في بيان له اليوم، أن دائرة المرج افتقدت في المخطط السابق للخدمات اعتبارا أن الحي كانت تكثر به الأراضي الزراعية ولكن مع الزحف العمراني به تغيرت طبيعة الحي، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الخدمات المعطلة نظرا لعدم تحرك المخطط الاستراتيجي للدائرة لمدة 15 عاما.





وطالب عضو مجلس النواب، بسرعه إصدار المخطط الاستراتيجى لحى المرج لانعكاسه على المكون السكنى والخدمى والتعليمى والصناعى بكافة الأحياء.