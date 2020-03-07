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فن

ديانا حداد تكشف غيابها عن المهرجانات الفنية بتونس منذ 20 عاما

السبت 07/مارس/2020 - 02:00 ص
ديانا حداد
ديانا حداد
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محمد نحلة

كشفت الفنانة ديانا حداد عن سبب عدم ذهابها إلي مهرجانات فى تونس منذ عام 2000.


وقالت:" إن هذا أمر طبيعي رغم هذا الغياب إلا أني متواجدة فى مهرجانات أخرى، وقد لا تسمح الظروف لي أن أتواجد، أو لست أملك ما أقدمه للجمهور، لأنني دائما أحب أن يكون لدي عمل أتواجد به، ما بحب أحرق نفسي، وأدرس خطواتي جيدا وأخرج فى الوقت الصحيح.


ديانا طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "ماحد يحس بالعاشق"  من كلمات حياة إسبر، والحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.

 

 صورتها "ديانا" بطريقة الفيديو كليب في دبي مع المخرج "شهاب"، واضعة أمام الجمهور بسيناريو الكليب جزء من حياتها اليومية كفنانة.

 

وسجلت ديانا الأغنية ما بين بيروت ودبي، وقامت بوضع صوتها على الأغنية بوجود ملحن العمل الملحن اللبناني فضل سليمان الذي حضر خصيصًا لحضور تسجيل الصوت برفقة عمر صباغ الموزع الموسيقي للأغنية، وذلك كفريق عمل للأغنية التي تحمل كلمات تروى بها جزء من إحساس العاشقين وما يشعرون به. 


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