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رد فعل سيف زاهر على لعب ابنته كرة القدم.. فيديو

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:58 م
الإعلامي سيف زاهر
الإعلامي سيف زاهر
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محمد حليم قنديل
قال الإعلامي سيف زاهر، إن ابنته ليلى تلعب كرة قدم ومحترفة فى ذلك، مشيرا إلى أنه كان رافضا هذه الفكرة فى البداية جدا ولكن والدتها كانت تشجعها دائما.

وأضاف سيف زاهر خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "التاسعة" مع الإعلامية ناردين فرج، المذاع على القناة "الأولى"، أنه لا يريد أن أحد يعرف أن ابنته تلعب كرة قدم نظرا إلى نظرة الرياضين لها ولكي يكون لها مستقبل باهر.

ومن جانبه أضافت ليلي سيف زاهر، لعبة كرة قدم، أنها تلعب كرة القدم منذ أربع سنوات عندما شعرت بحبها تجاة تلك اللعبة، موضحة أنها تحب كرة القدم جدا وتريد أن تكون شخصية رياضية ناجحة.

وتابعت ليلي سيف زاهر، أنها فى بداية لعبها لكرة القدم كانت تشعر بأنها مختلفة جدا عمن حولها، مشيرة إلى أن فى مدرستها لم يجد بنات تلعب كرة القدم نهائي.

وأشارت إلى أن، كذلك فى النادي الذي كانت تذهب اليه لتلعب به كرة قدم لم يوجد بنات تلعب كرة قدم فى البداية ولكن بعد وقت قليل بدأ ظهور بنات تلعب كرة قدم والعاب أخري.
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