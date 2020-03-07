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برلمان

تشريعية النواب: التعديلات الجديدة لغسل الأموال تتوافق مع الدستور

السبت 07/مارس/2020 - 05:25 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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محمود فايد
أكد تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة  المستشار بهاء أبو شقة،  أن التعديلات المقدمة من الحكومة علي مشروع قانون تعديل بعض أحكام  قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002،  متوافقة مع أحكام الدستور والإتفاقات والأطر الدولية ذات الصلة.

وأضاف  التقرير أن هذه التعديلات في ضوء ضرورة زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذي يساهم في الحد من هذه الجريمة ، وذلك في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة جريمتي غسل الأموال والإرهاب.

فسلفة هذه التعديلات تأتي في ضوء خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF وهي المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تضمن  التقرير أن إجراءات التقييم ستبدأ في سبتمبر من هذا العام، وسيتطرق التقييم لنواحي تتعلق بمدى استيعاب مصر للمتطلبات المحددة التي تضمنتها المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF.

وولفت التقرير إلي أن الدولة تسعى جاهدة إلى تحقيق الإلتزام بالمعايير الدولية المشار إليها، وخاصة، فيما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال أو الأصول، وعدم استلزام حصول إدانة لمرتكب الجريمة الأصلية للحكم عليه في جريمة غسل الأموال، ومنح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها، وتوسيع مدلول الأموال أو الأصول التي تشملها المصادرة، واستحداث عدة قواعد تضمن تفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، فضلًا عن رغبة الدولة في مراعاة الاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق احكام قانون غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002، وهو ما استوجب تعديل القانون المشار إليه.
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