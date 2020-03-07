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الكمين يكشف كذب وتدليس قنوات الارهاب لبث الشائعات حول الدولة المصرية

السبت 07/مارس/2020 - 02:44 ص
الاعلامى تامر الخشاب
الاعلامى تامر الخشاب
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أسامة علي

قال الإعلامى تامر الخشاب، أن من يتابع قنوات أعلام الشر التابعة لجماعة الإخوان الارهابية،يجد أن نفس مذيعى البرامج يقدمون نفس المحتوى والأفكار يوميا.


وأضاف الخشاب خلال تقديمه برنامج "كمين" المذاع عبر فضائية "الحياة"،أن ملخص افكار مذيعي قنوات الشر مفادها أن الدولة المصرية تتدهور بعد رحيل جماعة الأخوان الإرهابية عن الحكم.


وأوضح الخشاب، أن محتوى قنوات الشر فارغ ولا أساس له من الصحة، ويقدمونه لهدف واحد فقط وهو "نزول المواطنين في مظاهرات"، لافتا إلى أنه بعد صفعة الشعب المصرى لهم قرر مقدمى البرامج تغيير جلدهم عن طريق الابتعاد عن أي تحريض مباشر للمصريين.


 وتابع:يلجأ مقدمى البرامج فى قنوات الشر لـ نشر الاحصائيات العلمية،استضافة الخبراء المدعيين واذاعة رأى الشارع وكلها وهمية وليس لها أساس من الصحة ولكن تتفق مع أفكارهم والهدف منها.


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