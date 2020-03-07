نادر لو لقيت زيها.. كارول سماحة: مقابلتش حد بجدعنة إلهام شاهين

قالت المطربة كارول سماحة، إنها لديها الكثير من الأصدقاء في الوسط الفني؛ ولكنها تربطها علاقة قوية بالفنانة الكبيرة إلهام شاهين.





وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «سهرانين» الذي يقدمه الفنان «أمير كرارة»،: « أنا عشت وشوفت وصادفت ناس كتير، بس مفيش حد بطيبة وصدق الهام شاهين، وقليل لو تلاقي حد جدع زي الهام شاهين»؛ منوهة أنها من الممكن أن تضر نفسها لخدمة الآخرين.





وتحدثت سماحة، أنها تعيش بالوقت الحالي في مصر منذ أن تزوجت بمصري، مشيرة إلى أنها تقضي وقتها بين لبنان ومصر.



