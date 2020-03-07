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أخبار العالم

القبض على يمني في السعودية بسبب عبد الملك الحوثي

السبت 07/مارس/2020 - 12:00 ص
القبض على يمني في
القبض على يمني في السعودية بسبب صورة عبد الملك الحوثي
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قسم الخارجي
ألقت السلطات السعودية القبض على مقيم يمني بعد ظهوره على  مواقع التواصل الاجتماعي واضعًا صورة عبدالملك الحوثي على عملة من فئة ٥٠٠ ريال سعودي، حيث تمت إحالته لجهة الاختصاص لتطبيق العقوبات بحقه.

وذكرت صحيفة "عكاظ" أن الشخص المضبوط يعمل في احد محلات تجهيز الوجبات السريعة في محافظة جدة.

وأوضحت نقلا عن مصدرها أن اليمني يواجه عدة تهم منها تعمد تغيير معالم النقود المتداولة نظاميًا داخل المملكة وتشويهها بسوء نية، مما يعرضه لعقوبة السجن خمس سنوات وغرامة تتراوح ما بين ثلاثة إلى عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت إلى أن المتهم قد يواجه عقوبة الجرائم المعلوماتية، كونه تعمد المجاهرة بمخالفته ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي لها أنظمة عقوبات مستقلة تعرف بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتي اعتمدت من مجلس الوزراء السعودي، وبها لوائح ومواد تنطبق على من ينشر ما يسيء للدولة ورموزها وممتلكاتها.

بدورها قالت سلطات محافظة جدة إنه تمت إحالة المواطن اليمني المحتجز "إلى جهة الاختصاص لتطبيق العقوبات بحقه".
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