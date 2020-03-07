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فن

أسماء جلال: دور الفتاة الشعبية خوفني من مملكة إبليس

السبت 07/مارس/2020 - 08:32 ص
اسماء جلال
اسماء جلال
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محمد نحلة

قالت أسماء جلال فى تصريحات لـ"صدى البلد" إنها لم تقلق من دورها في مسلسل "مملكة إبليس"؛ خاصة أنه دور جديد ومختلف عما قدمته من قبل.


وأشارت أن الشيء الوحيد الذي أخافها هو فكرة ظهورها بشكل مصطنع لأن دور الفتاة الشعبية جديد علها، وأكدت أن أصعب مشهد لها سيعرض في الجزء الثاني.


مسلسل مملكة إبليس يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليس لها علاقة بالواقع داخل حارة شعبية. 


المسلسل من تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى وبطولة كريم قاسم، أحمد داود، محمود الليثي، صبري فواز، غادة عادل، سلوى خطاب، رانيا يوسف، خالد أنور، أسماء جلال، إيمان العاصي.

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