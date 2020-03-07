تفاصيل افتتاح مهرجان السينما الإفريقية بالأقصر.. صور

مهرجان الاقصر للسينما الافريقية يفتتح دورته التاسعة

تكريم جيمي لوي وزينة وعمرو عبد الجليل وميمونة ندياي في دورة تحمل اسم فريد شوقي وتكريم خاص لفرقة رضا العريقة

تكريم أسماء الراحلين عقيلة راتب وأسامة فوزي وأحمد بهاء الدين عطية.









في أجواء مبهجة اختلط فيها عبق التاريخ مع سحر السينما داخل معبد الاقصر افتتحت الدورة التاسعة لمهرجان الاقصر للسينما الافريقية بحضور عدد من النجوم والضيوف والوفود من كل الدول الأفريقية وقدمت الحفل الفنانة سناء يوسف والاعلامية مني سلمان اللتان رحبتا بالحضور باللغتين العربية والفرنسية.





شهد حفل الافتتاح، حضور، السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، والنجم العالمي جيمي جان لوي والفنان محمود حميدة رئيس شرف المهرجان والمخرجة والممثلة الافريقية ميمونة نداي عضو لجنة التحكيم والفنان مصطفي شعبان عضو لجنة التحكيم والفنانة زينة والفنان عمرو عبد الجليل والهام شاهين والمخرج شريف مندور والمخرج السنغالي موسي توريه ورانيا يوسف وسلوي محمد علي وعمرو القاضي ورانيا شاهين والمذيعة بوسي شلبي والمخرج خالد جلال، اسرة الفنان الكبير فريد شوقي، زوجته سهير ترك والفنانة رانيا فريد شوقي والمخرجة عبير فريد شوقي، والمخرج عمر عبد العزيز والمنتج محمد العدل وسلوي محمد علي .





بدأ الحفل بتقديم أكثر من عرض فني لفرقة رضا للفنون الشعبية والتي يتم تكريمها في الدورة التاسعة للمهرجان بمناسبة مرور 60 عاماعلى تأسيسها وتسلم التكريم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي.





الفنان محمود حميدة في كلمته تحدث عن قارة إفريقيا وعن شعوبها حيث رحب بكل صناع السينما الافارقة وتواجدهم في مدينة الأقصر والتي تحوي ثلث اثار العالم ثم صعد السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، لالقاء كلمته، التي اكد فيها عشقه للسينما، وسرد الانجازات التي حققها المهرجان علي مدار السنوات الماضية ووصول المهرجان لمرحلة جيدة، وهو يقترب من عقده الأول واكتماله 10 سنوات، بدعم وزارة الثقافة ومحافظة الأقصر، كما وجه التحية لكل الداعمين ورعاة المهرجان والقائمين عليه.





وتحدثت المخرجة عزة الحسيني، مدير المهرجان في كلمتها عن مهرجان الاقصر للسينما الافزيقية الذي اصبح مهرجانا شابا يخاطب كل الشباب، واشارت الي ان الدورة الحالية هي خاصة حيث تحمل اسم الفنان الراحل فريد شوقي، كما اشارت الي البرامج والفعاليات التي تقدم في المهرجان، ووجهت الشكر والتقدير لكل الجهات التي تدعم المهرجان وتقف الي جواره من اجل انجاحه وتحقيق اهدافه في التميز والارتقاء ودعم السينما الافريقية.





ثم القى مصطفي عبد القادر نائب محافظ الاقصر، كلمة نيابة عن المحافظ المستشار مصطفي الالهم لارتباطه بجدول اعمال مسبق، والتي رحب فيها بضيوف الاقصر قائلا: " انه عندما يلتقي سحر الحضارة المصرية القديمة مع نهر النيل نجد مهرجان الاقصر للسينما الافريقية، حيث اكد علي اهمية نجاح المهرجان واولوية علاقات مصر بالقارة الافريقية، فضلا عن ما يحققه المهرجان من دعايا وتنشيط للسياحة.





كما القى المخرج خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي، كلمة نيابة عن وزيرة الثقافة د. ايناس عبدالدايم، حيث نقل تحيات الوزيرة لكل ضيوف المهرجان، حيث رحبت بهم في مدينة الاقصر عاصمة التاريخ التي تحتضن مهرجان الاقصر للسينما الافريقية، والذي يعد من اهم المهرجانات في مصر التي تهتم بالسينما الافريقية في اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشان الافريقي.





وبدأت بعد ذلك تكريمات حفل الافتتاح والتي انطلقت بتكريم فرقة رضا للفنون الشعبية بمناسبة مرور 60 عاما علي تاسيسها، وتسلم التكريم المخرج خالد جلال.





وجاء بعد ذلك وقت تكريم عدد من الفنانين الراحلين الذين يهدي المهرجان دورة هذا العام لاسمائهم، وعلي راسهم الفنان الكبير فريد شوقي الذي تقام الدورة باسمه، وتسلمت التكريم اسرته وهم زوجته سهير ترك وابنتيه الفنانة رانيا فريد شوقي والمخرجة عبير فريد شوقي.





ووجهت رانيا الشكر لادارة المهرجان علي تكريم اسم فريد شوقي، وكل جمهوره الذي تعلق بافلامه مؤكدة ان فريد شوقي حالة فنية فريدة وكان مؤسسه كاملة في التمثيل والكتابة والانتاج، فقد تعايش مع كل الاجيال وكون صداقات مع الاصغر سنا فكان يري ان الفن رسالة حيث غيرت الكثير من اعماله قوانين مثل فيلم جعلوني مجرما و كلمة شرف.





ثم اهدي المهرجان الدورة للمخرج الراحل اسامه فوزي وتسلمتها شقيقته عفاف جرجس فوزي والقي الفنان محمود حميده كلمة عن إسامه فوزي قائلا :" اسامه فوزي بالنسبة لي شئ كبير جدا في حياتي وقدمت معه اول 3 افلام في حياته، وهو بالنسبة لي اهم مخرج في حياتي كممثل، وال3 افلام كانوا سببا في تطوري كممثل، وكان التفاهم معه سهل جدا، فهو من اكبر مخرجي السينما المصرية وستظل افلامه باقي" وجاء بعد ذلك تكريم الفنانة الراحلة عقيلة راتب وتسلمته حفيدتها جيهان ذكي ، ثم تكريم المنتج التونسي احمد بهاء الدين عطية وتسلمه المخرج مختار العجيني.





وجاء بعد ذلك تكريم عدد اخر من النجوم وبدا بتكريم الفنانة زينة ، التي اعربت عن سعادتها بالتكريم من مهرجان في بلدها ، والذي تعتبره قيمه كبيرة جدا ، وتمنت ان تظل عند حسن ظن جمهورها دائما.





كرم المهرجان ايضا المخرجة والنجمة الافريقية ميمونه نيدياي التي عبرت عن سعادتها بتكريمها في مصر بلد الحضارة والتاريخ ومدينة السينما كما كرم الفنان عمرو عبد الجليل الذي وجه الشكر للمهرجان علي تكريمه وكشف انه التكريم الاول بالنسبة له في حياته .



