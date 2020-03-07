أخبار البرلمان: 10 مقترحات للتصدي لـ كورونا.. فوائد العملات البلاستيكية الجديدة

تشهد جلسة البرلمان برئاسة د. علي عبد العال، الأحد المقبل، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 .









قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن العملات الورقية بها أضرار تهدد الصحة العامة للمواطن من جانب وتضر بالاقتصاد القومي للدولة من جانب آخر.





أكد عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اتجاه الدولة متمثلة في البنك المركزي لإصدار عملات بلاستيكية من خامات بوليمار أو بروبلين، يأتي في إطار جهود الدولة لمواكبة التطورات العالمية وحماية العملات من التلف.









تشهد جلسة البرلمان برئاسة د. علي عبد العال، الأحد المقبل، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 .





نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة إجبار العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الذين تجاوزوا الخمسين عامًا على الخروج المعاش المبكر تمهيدًا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.





استعرض نواب البرلمان ،عدد من المقترحات للوقاية من فيروس كورونا بالمدارس تصل لحد تأجيل الدراسة وإغلاق المدارس والجامعات لحين القضاء على الفيروس، خاصة بعد البيانات والإحصاءات الرسمية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار الفيروس.









شهد جلسة البرلمان برئاسة د. علي عبد العال، الأحد المقبل، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.





يأتي ذلك في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة جريمتي غسل الأموال والإرهاب، ومن ثم ضرورة زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذي يساهم في الحد من هذه الجريمة.



