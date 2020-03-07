AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ليلي سيف زاهر: الكرة النسائية فى مصر تحتاج دعما من اتحاد الكرة.. فيديو

السبت 07/مارس/2020 - 12:21 ص
ليلي سمير زاهر
ليلي سمير زاهر
Advertisements
محمد حليم قنديل
قالت ليلي سيف زاهر لاعبة كرة قدم نسائية، إن الكرة النسائية فى مصر تحتاج دعما من اتحاد الكرة.

وأضافت خلال حوارها التليفزيوني فى برنامج "التاسعة" مع الإعلامية ناردين فرج، المذاع على القناة "الأولى"، أنها تحاول الاعتماد على نفسها دائما.

وأوضحت ليلي زاهر، أنها تلعب كرة القدم منذ أربع سنوات عندما شعرت بحبها تجاة تلك اللعبة، موضحة أنها تحب كرة القدم جدا وتريد أن تكون شخصية رياضية ناجحة.

وتابعت زاهر، أنها فى بداية لعبها لكرة القدم كانت تشعر بأنها مختلفة جدا عمن حولها، مشيرة إلى أن فى مدرستها لم يوجد بنات يلعبن كرة القدم نهائي.

وأشارت، كذلك فى النادي الذي كانت تذهب اليه لتلعب به كرة قدم لم يوجد بنات تلعبن كرة قدم في البداية ولكن بعد وقت قليل بدأ ظهور بنات تلعب كرة قدم والعاب أخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة يؤازر منتخب الكرة النسائية في تصفيات كأس العالم للناشئات

لأول مرة في المملكة.. السعودية تطلق دوري كرة القدم للسيدات

رد فعل سيف زاهر على لعب ابنته كرة القدم.. فيديو

ترشيحاتنا

حريق كبير في الدرب الأحمر

التهم 20 ورشة .. النيابة تصدر 4 قرارات فى حريق الدرب الأحمر

رغم معاقبته.. شيكابالا يكرر الفعل الفاضح بعد الفوز على الترجي

الموت يفجع نجم فريق ليفربول.. تفاصيل

بـ الذهبى اللامع.. زينة تبهر متابعيها بإطلالة جريئة على إنستجرام

من الأكثر وسامة.. ظافر العابدين ينافس كريستيانو رونالدو على لقب أجمل وجه بالعالم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب ثلاثيني يتناول 32 شطيرة برجر في زمن قياسي لن تتوقعه.. شاهد

شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية

أسعار ميتسوبيشي mitsubishi في السعودية اليوم.. صور