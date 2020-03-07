ليلي سيف زاهر: الكرة النسائية فى مصر تحتاج دعما من اتحاد الكرة.. فيديو

قالت ليلي سيف زاهر لاعبة كرة قدم نسائية، إن الكرة النسائية فى مصر تحتاج دعما من اتحاد الكرة.





وأضافت خلال حوارها التليفزيوني فى برنامج "التاسعة" مع الإعلامية ناردين فرج، المذاع على القناة "الأولى"، أنها تحاول الاعتماد على نفسها دائما.





وأوضحت ليلي زاهر، أنها تلعب كرة القدم منذ أربع سنوات عندما شعرت بحبها تجاة تلك اللعبة، موضحة أنها تحب كرة القدم جدا وتريد أن تكون شخصية رياضية ناجحة.





وتابعت زاهر، أنها فى بداية لعبها لكرة القدم كانت تشعر بأنها مختلفة جدا عمن حولها، مشيرة إلى أن فى مدرستها لم يوجد بنات يلعبن كرة القدم نهائي.





وأشارت، كذلك فى النادي الذي كانت تذهب اليه لتلعب به كرة قدم لم يوجد بنات تلعبن كرة قدم في البداية ولكن بعد وقت قليل بدأ ظهور بنات تلعب كرة قدم والعاب أخرى.