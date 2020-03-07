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رياضة

قبل موقعة صن داونز.. شاهد أبرز أهداف الأهلي في بطولة إفريقيا هذا العام

السبت 07/مارس/2020 - 07:52 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
خاض امس الجمعة، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه، على استاد لوكاس موريبي؛ استعدادا لمواجهة صن داونز التي تقام الثالثة الساعة عصر غدٍ السبت في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وأدى الفريق مرانه الأخير على ملعب المباراة، واشتمل على جانب بدني خفيف، وتدريبات الكرة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وحرص الجهاز الفني واللاعبون على قراءة الفاتحة قبل انطلاق المران، على استاد لوكاس موريبي.

وكان فايلر قد عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين في فندق الإقامة بمدينة بريتوريا، قبل التحرك لملعب المباراة.

والجدير بالذكر أن الأهلي صعد في المركز الثاني من مجموعته بعد النجم الساحلي التونسي خمتصدر المجموعة.

وانتصر الأهلي في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا على فريق كانو سبورت.

ويستعرض صدى البلد أبرز أهداف الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام.
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