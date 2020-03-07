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رياضة

عضو نادي المصري يكشف حقيقة إصابته بالكورونا.. فيديو

السبت 07/مارس/2020 - 06:40 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أشاد طارق هاشم عضو مجلس ادارة النادي المصري، بإستقبال الجانب المغربي بالفريق البورسعيدي فور وصوله للمطار استعدادا لمواجهة نهضة بركان بالكونفدرالية الاحد المقبل.

وقال هاشم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "تم استقبالنا بشكل حافل في المغرب، سوف نتدرب غدا استعدادا للمباراة، عقدنا جلسة مع اللاعبين الكبار من أجل تحفيزهم.

وعن الحضور الجماهيري أكد : حتى الأن لا يوجد جمهور، لا أعلم ما سوف سيحدث بعد ذلك.

وعن اصابته بالكورونا كما تردد قال : غير صحيح، اخبار ليس لها أساس من الصحة.
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