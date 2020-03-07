«بين بحرين» يقتنص جوائز المهرجان الكاثوليكي 68

استطاع فيلم "بين بحرين" ان يقتنص معظم جوائز المهرجان الكاثوليكي للسينما في دورته ال ٦٨ وأعلنت جوائز المهرجان في حفل الختام مساء اليوم حيث فاز الفنان محمود فارس بجائزة أفضل ممثل عن فيلم " بين بحرين " في المهرجان الكاثوليكي للسينما المصرية في دورته 68.



وفازت الفنانة الشابة فاطمة عادل على جائزة أفضل ممثلة والمخرج الشاب أنس طلبة على جائزة أفضل مخرج والسيناريست أماني التونسي على جائزة أفضل سيناريو عن نفس الفيلم " بين بحرين " وهو انتاج المركز القومي للسينما بالتعاون مع الأمم المتحدة.

يناقش الفيلم قضية ختان الفتيات بشكل جديد ومميز وقد أشاد بمستواه الفني عدد كبير من نجوم حفل ختام المهرجان الكاثوليكي للسينما والعديد من النقاد ومحبي السينما الذين شاهدوا الفيلم خلال عرضه بالمهرجان والأماكن الثقافية المختلفة الاخرى.



