كارول سماحة: أنا والاكس بتاعت جوزي صحاب

قالت المطربة كارول سماحة، أنها انتقلت للعيش في مصر منذ 5 سنوات، مشيرة إلى أنه كونت صداقات جديدة مع مصريين.





وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «سهرانين» الذي يقدمه الفنان «أمير كرارة»، أن إحدى صديقاتها تدعي هبة وهي طليقة زوجها، منوهة أنها تزوجت من زوجها لمدة 3 سنوات ثم انفصلا وتزوجته هي بعد 8 سنوات من الانفصال.





وأشارت سماحة، أنها منفتحة في الصداقات بغض النظر عن أي اعتبارات سواء أن كانت «أكس» زوجها أو أي شئ.





ونوهت سماحة، إنها لديها الكثير من الأصدقاء في الوسط الفني؛ ولكنها تربطها علاقة قوية بالفنانة الكبيرة إلهام شاهين.



