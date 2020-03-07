فالنسيا يسقط في فخ التعادل أمام ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني

سقط فالنسيا في فخ التعادل (1-1) مع مضيفه ديبورتيفو ألافيس، مساء الجمعة، في مستهل منافسات الأسبوع الـ27 من الدوري الإسباني.





فعلى ملعب منديثوروثا، معقل ألافيس، كان فالنسيا هو المبادر بالتسجيل في الدقيقة (34) عن طريق داني باريخو، إلا أن إدجار منديز يدرك التعادل في الوقت القاتل في الدقيقة (73) لأصحاب الأرض.





وتقاسم الفريقان نقاط المباراة بواقع نقطة لكل منهما، ترفع رصيد فالنسيا لـ42 نقطة في المركز السابع، وألافيس إلى 32 نقطة في المركز الـ12، مؤقتًا حتى إقامة باقي مباريات الجولة.



