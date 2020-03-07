بفيديو ساخر.. أحمد حلمي يعلق على فيروس كورونا

سخر الفنان أحمد حلمي من فيروس كورونا المنتشر بمقطع فيديو لمشهد من فيلمه الشهير 1000 مبروك، نشره عبر حسابه على "فيسبوك" وكتب :"لما يجيلي دور برد عادى واخف منه".

وكان قد نشر الفنان أحمد حلمى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام على صورة تجمعه مع الدكتور الجراح العالمي السير مجدي يعقوب.

وقال احمد حلمى : "اخيرا قابلت الدكتور مجدي يعقوب.. ومش كده وبس، لا.. ده انا كمان حضنته وقعدت جنبه.. ومش كده وبس.. ده احنا كمان اتكلمنا كتير وفي الاخر اتصورت معاه.. احساس رهيب".

وأضاف احمد حلمى قائلا : "دكتور مجدي ليه رهبه لا توصف.. انا كنت فاهم ان الرهبة من اي شخص بتيجي من الهيبه والقوه.. لكن عرفت ان في رهبة بتيجي من طيبة وإنسانية الشخص اللي قدامك.. ودي اللي اسمها رهبه رهيبه.. انا حصلتلي رهبه رهيبه".



