كارول سماحة: كنت محتاجة ليمونة قلت أكلم منى الشاذلي جارتي

قالت المطربة كارول سماحة، أنها محظوظة بجيرانها، في منطقة الشيخ زايد، موضحة أنها أول شئ تفعله في الصباح هو الجري لمدة 45 دقيقة بالكمبوند التي تسكن فيه.





وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «سهرانين» الذي يقدمه الفنان «أمير كرارة»، أنها شجعت العديد من السيدات في الكمبوند أن يشاركوها الجري كل صباح؛ مشيرة إلى أن جارتها هي المذيعة الشهيرة منى الشاذلي.





ورددت سماحة: « من يومين كنت محتاجة لمونة الساعة 12 بليل، قولت ازاي اكلم منى الشاذلي عشان تدور لي على لمونة في الثلاجة، وبعدين قولت لا مش هتصل مش معقول».



