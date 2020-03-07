اكتشف سر طول شعر رضوى الشربيني

تعاني بعض الفتيات من مشكلة الشعر القصير ،و تظل تحلم بشعر طويل صحى نامع لامع ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك أكتشاف سر طول شعر رضوي الشربيني .





قدمت الإعلامية رضوى الشربيني وصفة بسيطة تعتمد على مواد خام من الطبيعة الأم، قالت إنها تستخدمها باستمرار ساعدت على نمو شعرها.





وللحصول على شعر صحي وطويل، استخدمت رضوى الشربيني مواد طبيعية كانت تستخدم منذ القدم، واعتمد عليها بشكل خاص الصينيون.

وصفة مياه الأرز لتطويل الشعر .













المكونات:





ربع كوب أرز

3 ملاعق جوز هند

500 مل مياه





طريقة التطبيق:





-تُغلى المكونات على النار وتترك لتهدأ

-ترش بالبخاخة على الشعر من الجذور حتى الأطراف

-يغطى الشعر ببونيه لمدة نصف ساعة ثم يغسل بالماء





ملحوظة: تساعد وصفة مياه الأرز في علاج الشعر التالف وتلميعه