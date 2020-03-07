AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

اكتشف سر طول شعر رضوى الشربيني

السبت 07/مارس/2020 - 01:00 ص
أكتشف سر طول شعر
أكتشف سر طول شعر رضوى الشربيني
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
تعاني بعض الفتيات من مشكلة الشعر القصير ،وتظل تحلم بشعر طويل صحى نامع لامع ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك أكتشاف سر طول شعر رضوي الشربيني .

قدمت الإعلامية رضوى الشربيني وصفة بسيطة تعتمد على مواد خام من الطبيعة الأم، قالت إنها تستخدمها باستمرار ساعدت على نمو شعرها.

وللحصول على شعر صحي وطويل، استخدمت رضوى الشربيني مواد طبيعية كانت تستخدم منذ القدم، واعتمد عليها بشكل خاص الصينيون.
وصفة مياه الأرز لتطويل الشعر .



المكونات:

ربع كوب أرز
3 ملاعق جوز هند
500 مل مياه

طريقة التطبيق:

-تُغلى المكونات على النار وتترك لتهدأ
-ترش بالبخاخة على الشعر من الجذور حتى الأطراف
-يغطى الشعر ببونيه لمدة نصف ساعة ثم يغسل بالماء

ملحوظة: تساعد وصفة مياه الأرز في علاج الشعر التالف وتلميعه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ 10 جنيهات .. اصنعي كريم لفرد الشعر بدون مواد كيماوية

بمكونات غير متوقعة.. 3 وصفات سحرية لـ تطويل الشعر

وصفة الأملا لتطويل وتنعيم الشعر

جربيها واتأكدي بنفسك.. تعرفي على وصفة الدقيق وماء البصل لإطالة الشعر

خليط جديد يخلصك من شعر الوجه بدون ألم

ماذا يحدث لشعرك عند وضع موزة عليه

ترشيحاتنا

من أعاد أغنية عود البطل لـ حسن شاكوش إلى يوتيوب بعد حذفها؟.. التفاصيل الكاملة

أول تعليق من كارتيرون بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

كارول سماحة: كنت محتاجة ليمونة قلت أكلم منى الشاذلي جارتي

الكاف يدرس إقامة البطولات الأفريقية بدون جمهور بسبب كورونا

الحصيلة 45 حالة.. اكتشاف 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

مكشوف الصدر .. رانيا يوسف في أجرأ إطلالاتها بالأقصر السينمائي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب ثلاثيني يتناول 32 شطيرة برجر في زمن قياسي لن تتوقعه.. شاهد

شريف عرفة ولقاء الخميسي الأبرز.. تكريم الرموز الفنية بـ الكاثوليكى للسينما المصرية

أسعار ميتسوبيشي mitsubishi في السعودية اليوم.. صور