سلسلة Galaxy S20 متاحة للشراء رسميًا فى هذه الدول.. تعرف عليها

طرحت، أمس الجمعة، شركة سامسونج الكورية الجنوبية رسميًا سلسلة هواتف Galaxy S20 للشراء رسميًا فى أكثر من سوق، بدأتها بالولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا، الهند، وبريطانيا، يأتى ذلك بعد مرور اقل منش هر على الحدث الضخم الذى شهد تدشين سلسلة الهواتف الأقوى من الصانع الكورى فى الربع الأول من 2020.





وشملت المفاجآت أيضًا تخفيضات على النسخة السابقة من السلسلة، وهى هواتف Galaxy S10 التى لاقت نجاحًا ملحوظًا فى العام الماضى، لما تقدمه من مواصفات وتصميم جدي.





وجاءت الأسعار كالتالى :









ونقدم إليك أبرز مزايا الهاتف باهظ الثمن سامسونج Galaxy S20 Ultra، تجعله يستحق سعره:









- شبكات الجيل الخامس:





يدعم هاتف S20 Ultra شبكات الجيل الخامس، بما في ذلك شبكات mmWave 5G الفائقة السرعة أو العالية النطاق، ولا يتصل جهاز S20 العادي بشبكات mmWave 5G الفائقة السرعة.





- الكاميرا الأمامية:





يتمتع هاتف Galaxy S20 Ultra بكاميرات قوية جدا قادرة على المنافسة وكاد تكون الأفضل في 2020، حيث تأتي الكاميرا الأمامية مع 40 ميجابكسل، ويتيح هذا الخيار التقاط صور سيلفي واضحة للغاية، والحصول على صور أفضل في ظروف الإضاءة المنخفضة.









- الشاشة:





يمتاز هاتف Galaxy S20 Ultra بشاشة ضخمة ممتازة و بدقة عالية و معدل تحديث 120 هرتز، وبمقاس 6.9 بوصة، حيث حصل الهاتف الذي يبل سعره 1400 دولار على "أفضل شاشة على الإطلاق"، وتمتاز بأنها أفضل من حيث السطوع بما يقرب من 14% مقارنةً بهواتف "جالاكسي إس10"، الأمر الذي يقدم أفضل تجربة في ظروف الإضاءة المختلفة، خاصةً في الخارج وتحت أشعة الشمس المباشرة، ويمتاز الهاتف أيضا بدعم وضع التعتيم الفائق Super Dimming Mode الذي يخفض مستوى السطوع إلى شمعتين فقط، ولكنه يحافظ في الوقت ذاته على طيف الألوان كاملا.





- الكاميرا الخلفية:





تحتوي الكاميرا الخلفية في هاتف سامسونج Galaxy S20 Ultra على مستشعر ضخم بقوة 108 ميجابكسل، مع ذلك لا تلتقط كاميرا S20 Ultra صورا بدقة 108 ميجابكسل، لكن بشكل افتراضي يقوم الهاتف بضغط 108 ميجابكسل إلى 12 ميجابكسل لمعظم اللقطات المضاءة جيدا، ويدعم الهاتف غالي الثمن تصوير الفيديوهات بجودة الـ 8K.

- البطارية:





وأخيرا يحتوي هاتف Galaxy S20 Ultra على بطارية كبيرة جدا والتي يتم توفيرها لأول مرة بهذه السعة في سلسلة الـ S، وتبلغ سعتها 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط حيث سيتمكن مستخدميه من شحن الهاتف من 0% إلى 100% خلال 74 دقيقة بالكامل.