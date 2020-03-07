وزراء مالية مجموعة العشرين: مساعدة الدول النامية في مواجهة فيروس كورونا

أصدر وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، اليوم السبت، بيانًا أعربوا فيه عن قلقهم الشديد من تفشي فيروس كورونا بشكل متزايد في جميع أرجاء العالم.





وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "نعرب عن بالغ حزننا إزاء المأساة الإنسانية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى دعمنا الكامل للتدابير التي تعمل الدول على تطبيقها لاحتواء تفشي الفيروس وعلاج المصابين به ومنع انتشاره".





وأضاف البيان: "وحسب الاتفاق الذي توصلنا إليه في اجتماعنا في شهر فبراير، فإننا نراقب عن كثب تطورات الفيروس بما في ذلك تأثيره على الأسواق والظروف الاقتصادية، ونرحب بالتدابير والخطط التي نفذتها الدول لدعم النشاط الاقتصادي، ونحن مستعدون لاتخاذ المزيد من التدابير، بما في ذلك التدابير المالية والنقدية حسب الحاجة، بهدف دعم الاستجابة لمقاومة الفيروس، ودعم الاقتصاد خلال هذه المرحلة والمحافظة على متانة النظام المالي".





وتابع: "سنعمل مع المجتمع الدولي لمساعدة الدول النامية في مواجهة آثار تفشي الفيروس، ونرحب بالخطوات التي اتخذها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنظمات الدولية الأخرى لمساعدة الدول الأعضاء باستخدام أدواتها المتاحة إلى أقصى حد ممكن، ومن ذلك تقديم التمويل للمساعدة في الحالات الطارئة وتقديم المساعدة الفنية والمشورة بخصوص السياسات، كجزء من الاستجابة العالمية المنسقة".